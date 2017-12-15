Лишь один украинский биатлонист попал в гонку преследования по итогам спринта КМ
Руслан Ткаленко занял 60-е место в стартовой мужской гонке этапа КМ
Во французском Анси завершилась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшим из украинцев оказался Руслан Ткаленко, занявий 60-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец лишь однажды промахнулся на огневом рубеже, но не совладал со скоростью прохождения дистанции, отстав от победителя на 2 минуты 26,7 секунды.
Очередную - третью подряд - спринтерскую гонку в этом сезоне выиграл норвежец Йоханес Бё, который идеально отработал на огневых рубежах и опередил француза Мартена Фуркада на 21 секунду по скорости прохождения трассы. 3-е место сенсационно занял другой французский биатлонист Антонин Гигонна, который отстал от победителя на 34,7 секунды.
Кубок мира. Спринт.
Мужчины. 15 декабря.
1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0) 22:16.9
2. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) +21.1
3. Антонин Гигонна (Франция, 0+0) +34.7
…
60. Руслан Ткаленко (1+0) +2:26.7
78. Александр Жирный (1+0) +3:01.5
79. Артем Тищенко (1+0) +3:03.7
89. Максим Ивко (1+0) +3:26.9
98. Андрей Доценко (3+1) +4:19.3