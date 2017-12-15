Канадская биатлонистка Кроуфорд: пропуск этапа в России — дело принципа, суть нашего спорта

Биатлонистка сборной Канады Розанна Кроуфорд потдтвердила тот факт, что ее команда пропускает соревнования в Тюмени и объяснила смысл бойкота этапа Кубка мира в России в интервью "Чемпионату".

"Всё, что написали норвежцы – правда, — сказала Розанна. – Мы действительно бойкотируем этап в Тюмени. Но делаем это не из-за национализма, политики или нелюбви к России. Мы поступили бы так в ситуации с любой другой страной. У нас совсем маленькая, но гордая биатлонная страна, ни один спортсмен из которой ни разу не был дисквалифицирован за допинг. Пропуск этапа — это дело принципа, суть нашего спорта".

Читайте такжеСборная Канады будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в ТюмениТакже, Кроуфорд добавила: "Антидопинговая лаборатория в Москве закрыта, её директор делает признания и приводит массу доказательств, чиновники начинают приносить извинения. Разве нужно что-то ещё, чтобы понять, что в России творилось что-то незаконное?! Надеюсь, россияне поймут, что мы протестуем не против них, а против системы, где был допинг, поэтому отказываем себе в поездке в Тюмень".

"Федерация биатлона Канады не предлагала компенсацию за отказ от поездки в Тюмень. Получается, что скорее делаем хуже себе, а не России за её нарушения. Мы отказываемся от весёлого, заключительного этапа, возможных призовых и дополнительного финансирования, которое можем получить в случае хорошего выступления. Но принцип чистого спорта важнее всего. Мы потеряем уважение к себе, если предадим идеалы", - подытожила Кроуфорд.

Как сообщал УНИАН, Международная федерация биатлона сохранила в календаре сезона 2017/18 этап Кубка мира в Тюмени и отказалась дисквалифицировать спортсменов сборной России, несмотря на доказанный WADA факт государственной системы поддержи допинга в стране.