WADA ответило на слова Путина о "запугивании"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало слова президента России Владимира Путина, который на ежегодной пресс-конференции заявил что на агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) «давят с утра до ночи, запугивают».

Читайте также300 спортсменов из России подозреваются в употреблении допинга«WADA является прозрачной и нейтральной организацией, решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% -и з государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год», - говорится в заявлении, передает «Р-Спорт». В WADA подчеркнули, что организация принимает решения объективно.

Накануне Путин заявил, что допинговый скандал вокруг российских спортсменов развивается в преддверии выборов в России, и выразил мнение, что у скандала может быть политическая подоплека. Информатор WADA и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, по мнению Путина, работает под контролем спецслужб США.