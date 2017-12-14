Президент Федерации велоспорта Украины Башенко: Чиновники-пенсионеры — главная проблема развития спорта в Украине

Главная проблема развития любого спорта в Украине – это чиновники-пенсионеры, которые остановились в Палеолите. Так считает президент Федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко, реагируя на заседание комиссии Минмолспорта, о назначении Государственного тренера и главного тренера по шоссе. Об этом он заявил во время прямого включения в эфире Украинского радио, сообщили УНИАН в пресс-службе ФВСУ.

«Для развития велоспорта и, в частности, строительства необходимой инфраструктуры нужна политическая воля, которой, к сожалению, сегодня не хватает. С точки зрения финансирования спортивных организаций, мы живем в Советском Союзе. Общественность не имеет каких-либо рычагов контроля за использованием финансов спорта и назначением функционеров на должности!» — подчеркивает Александр Башенко.

По его словам, в Европе давно процессом выделения средств руководят именно федерации. «А нас заставляют ходить с протянутой рукой в министерство, умоляя чиновников выделить финансирование на проведение международных и всеукраинских соревнований, на строительство велотреков, на спортивное снаряжение для школ, на новые велосипеды, спортивную одежду, и все напрасно – никому мы не нужны. И это при том, что спортсмены, вопреки политике содержания старой советской системы, выдают стране результаты. Последний пример — семь медалей на Кубке мира по велоспорту на треке в Чили! Триумф наших любимцев Татьяны Климченко, Любви Басовой, Андрея Винокурова, Елены Стариковой и Романа Гладыша. Вот оно, наше оружие против развития вечного сна!» — уверен президент ФВСУ.

«Печально констатировать, что и до сих пор в министерстве сидят пенсионеры, которым уже по «170 лет», что застряли в «совке». Необходимо немедленно покончить с этим Политбюро и дать брозды правления общественности», — предлагает президент ФВСУ.