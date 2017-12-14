Украинке Зевиной не хватило семь сотых секунды для медали на чемпионате Европы по плаванию

Украинка Дарья Зевина заняла четвертое место на чемпионате Европы по плаванию. В финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине Дарья финишировала четвертой (время - 57,08 секунды), уступив всего лишь 0,07 секунды россиянке Марии Каменевой, которая была третьей.

Золото на этой дистанции завоевала Катинка Хоссу из Венгрии (55,66). Серебро - у Киры Туссент, которая представляет Нидерланды. Об этом сообщает сайт турнира.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в Дании с 13-го по 17 декабря.