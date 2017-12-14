Вита Семеренко, выигравшая бронзу на этапе Кубка мира: было тревожно возвращаться в биатлон

Украинская биатлонистка Вита Семеренко, которая завоевала бронзу в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси, рассказала, что ей не просто далось решение о возвращении в биатлон после родов.

«Секрета в моем возвращении нет. Все произошло благодаря моему тренеру Григорию Ивановичу Шамраю, который поверил в меня, а я — в него. Никогда не забуду первую тренировку после рождения ребёнка, когда он сказал: «Если не попробуем, то ничего не узнаем». Я согласилась. Мне было тревожно возвращаться в биатлон. Я понимаю, что конкуренция очень сильная. Пропуск трёх лет — слишком много. Благодаря ему я вернулась в спорт, а также благодаря моему мужу.

Хочу сказать большое спасибо сервис-бригаде за блестящее скольжение лыж, что составило 50 процентов моего успеха сегодня. Послезавтра просто хочу получить удовольствие от гонки преследования», - отметила Вита Семеренко, которую цитирует Чемпионат.

Как сообщал УНИАН, 31-летняя украинская биатлонистка завоевала третье место на этапе Кубка мира в Анси. Выше украинки по итогам спринта лишь Анастасия Кузьмина из Словакии и немка Лаура Дальмайер.