300 спортсменов из России подозреваются в употреблении допинга

Сегодня в Лозанне Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) были обнародованы данные о 300 российских спортсменах, которые попали в базу данных Московской лаборатории, так как их анализы дали положительный результат, сообщает Inside the Games.

Все атлеты показали положительный результат, прежде чем получить отрицательные результаты в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года.

Ожидается, что директор разведки и расследований WADA Гюнтер Юнгер проинформирует представителей более 25 международных федерация по зимним видам спорта об именах подозреваемых.

Ожидается, что в списке будут представители как летних, так и зимних видов спорта. В том числе - спортсмены, которые, как ожидается, будут соревноваться на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Читайте такжеСборную России дисквалифицировали с Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, спортсмены смогут выступать под нейтральным флагомПолучение базы данных системы управления лабораторной информацией (LIMS), которая была достигнута без российского сотрудничества, была воспринята как крупный прорыв в продолжающемся расследовании институционального допинга и вмешательства в выборку крупнейшей в мире страны.

Отмечается, что сначала были найдены допинг-пробы около 10 000 человек, из которых выделены 300 элитных спортсменов, тех, что соревновались на международном уровне.

Копия информации в базе данных была передана Международному олимпийскому комитету (МОК) - комиссии Шмида. По их рекомендации на прошлой неделе был поставлен вердикт о том, что на различных спортивных мероприятиях, в том числе на Играх в Сочи-2014, были «системные манипуляции» антидопинговой системой.

Это привело к тому, что решением МОК российские спортсмены смогут выступить в Пхенчхане-2018 только в нейтральном статусе, без флага и гимна РФ.