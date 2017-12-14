Украинский биатлонист Семаков завоевал бронзу этапа Кубка IBU

В Обертиллахе (Австрия) завершилась индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), где украинец Владимир Семаков занял 3-е место, сообщает официальный сайт IBU.

Наш спортсмен идеально отстрелялся на огневых рубежах, где поразил все 20 мишеней. А по скорости украинец уступил 1 минуту 33.5424 секунды победителю гонки из Норвегии.

Кубок IBU - второе по значимости регулярное соревнование, которое идет на протяжении сезона после Кубка мира.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Анси (Франция) стартует 3-й этап Кубка мира по биатлону.

КУБОК IBU.

Индивидуальная гонка

1. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) 48:39,0

2. Михаэль Реш (Бельгия, 0+0+0+1) +1:07,1

3. Владимир Семаков (Украина, 0+0+0+0) +1:33,5

…

21. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+0+0) +3:35,6

28. Виталий Труш (Украина, 0+0+1+1) +4:18,4

59. Антон Мигда (Украина, 0+1+1+1) +6:42,