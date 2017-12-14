Украина не будет бойкотировать российский этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина не будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который в конце сезона пройдут в российском Тюмени, ссобщает Isport со ссылкой на заявление чиновника UA:Перший.

"Как все, так и мы будем. Это Кубок мира, официальные соревнования, которые влияют на общий зачет, там разыгрываются очки, важные для Кубка нации, которая влияет на квоту на следующий год. Делать из этого политику не хотелось бы, потому что спорт – вне политики", - заявил Брынзак.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что сборная Канады будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.