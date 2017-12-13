Гимнаст Радивилов во второй раз подряд получил награду лучшему спортсмену месяца от НОК

Сегодня в Олимпийском доме состоялось чествование героев спортивного ноября. Как и месяц назад, по итогам октября, награду лучшего спортсмена месяца от НОК Украины получил гимнаст Игорь Радивилов.

Статуэткой, почетным дипломом и денежной премией 25-летнего спортсмена наградил президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

Соответственно лучшим тренером ноября стал личный наставник Радивилова - Вячеслав Лаврухин, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Высокого признания от НОК бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Игорь Радивилов удостоен благодаря успешному выступлению на этапе Кубка мира в немецком Котбусе, где он одержал победу в упражнениях на кольцах и стал обладателем серебряной награды в опорном прыжке.

Напомним, что Игорь Радивилов и его тренер Вячеслав Лаврухин месяц назад уже становились лауреатами от НОК как лучшие спортсмен и тренер октября.

Читайте такжеГимнаст Радивилов признан лучшим спортсменом октября в Украине«Месяц назад именно в такой компании мы собирались, подводили итоги октября и поздравляли наших сегодняшних героев. Тогда Игорь получил свою первую награду и я желал ему, чтобы поскорее он пополнил свою коллекцию. Сегодня мне приятно награждать Игоря с Вячеславом Вячеславовичем второй месяц подряд», - отметил Сергей Бубка, пожелав, чтобы и в дальнейшем мечты и желания осуществлялись.

Главный олимпиец страны отметил, что гимнастический сезон подошел к завершению и пожелал хорошего отдыха.

«Токио-2020 не за горами – впереди нелегкий путь подготовки к главному старту четырехлетия. Желаю Игорю удачно его преодолеть и переплавить «бронзу» Лондона-2012 на олимпийскую награду Токио высшего качества», - подчеркнул президент НОК.

Сергей Бубка поздравил и поблагодарил за эффективную работу Вячеслава Лаврухина, а также вице-президента Украинской федерации гимнастики, наставника мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадия Сартинского, физкультурно-спортивное общество «Динамо», которое представляет Игорь, и присутствующего на награждении первого заместителя председателя Виктора Коржа.

Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.