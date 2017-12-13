Сборная Канады будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
14:45, 13 декабря 2017Другое
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Канада стала первой страной, чья биатлонная сборная объявила бойкот соревнованиям в России.
Канадские биатлонисты не приедут на этап Кубка мира в Россию / facebook.com/jojo.baldus
Сборная Канады объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, сообщает Isport со ссылкой на NRK.
Об отказе было сообщено в официальном письме на имя президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.
Читайте такжеWADA нашло подтверждение существования госпрограммы допинга в РоссииПричиной послужил отказ IBU наказывать сборную России за многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые обнаружил Международный олимпийский комитет.
Отметим, что другие зимние федерации приняли более строгие решения. К примеру, Международная федерация лыжного спорта отказалась от проведения любых соревнований в России на неопределенный срок.
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