Сборная Канады будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Сборная Канады объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, сообщает Isport со ссылкой на NRK.

Об отказе было сообщено в официальном письме на имя президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

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Отметим, что другие зимние федерации приняли более строгие решения. К примеру, Международная федерация лыжного спорта отказалась от проведения любых соревнований в России на неопределенный срок.