Победитель одной из трех самых престижных велогонок мира провалил тест на допинг

В допинг-пробе британского велогонщика и чемпиона Вуэльты-2017 Криса Фрума был превышен уровень содержания сальбутамола, сообщает SportArena со ссылкой на Sky Sports.

Фрум сдал пробу во время выступления именно на Вуэльте, а теперь стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) ждет пояснений от спортсмена, почему в ней был такой высокий уровень сальбутамола.

При этом вторая проба также дала положительный результат. Стоит отметить, что сальбутамол не является запрещенным препаратом, однако существует допустимая норма его содержания — 1000 нанограмм на миллилитр. Этот показатель британец в итоге и превысил.

Ранее Фрум уже сообщал, что это вещество попадает в его организм через ингалятор, который он использует, так как с детства страдает от астмы. Теперь Крис должен доказать это, чтобы избежать наказания.