На Олимпиаде-2018 выступят 208 российских спортсменов

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России единогласно проголосовало за то, чтобы разрешить российским спортсменам участвовать в зимних Играх 2018 года в нейтральном статусе.

Российские спортсмены, допущенные к участию в Олимпиаде специальной комиссией МОК, будут выступать под нейтральным флагом. Для этого им надо будет подать заявку на участие и доказать свою "чистоту" от допинга и допинговой системы. На их форме не будет российского флага. В случае их побед будет звучать гимн Международного олимпийского комитета.

Читайте такжеМОК заплатит за участие россиян на зимней Олимпиаде (видео)На данный момент, по словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, Россия имеет 208 лицензий на участие в зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане. Это потенциальные участники Игр. Выдавать разрешения будет только МОК, и сколько получится в итоге, не знает никто, сообщает «Чемпионат».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти не будут препятствовать участию спортсменов из России в зимней Олимпиаде под нейтральным флагом.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК принял решение о дисквалификации олимпийской сборной России.