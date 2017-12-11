Свитолина и Цуренко пропустят матч сборной Украины в Кубке Федерации

Сильнейшие теннисистки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко не сыграют в составе женской национальной сборной в матче первого раунда Второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Австралии.

Об этом сообщил в интервью Xsport капитан сборной Украины Михаил Филима.

«Мы с пониманием относимся, когда игроки отказываются выступить за сборную, потому что есть весомые причины, почему они отказались. Поэтому, скорее всего, Элины Свитолиной и Леси Цуренко в матче с Австралией не будет.

У них был сложный год. У Элины первая победа была в Дохе и ей надо будет сразу же после Кубка Федерации защищать этот титул. Ей будет тяжело выступить за сборную в Австралии, играя на траве, а после этого прилететь в Доху и играть на харде. Это практически невозможно. К сожалению, в данном матче они не выступят», - сказал Филима.

Первым номером Украины на выездной матч с Австралией может стать Екатерина Бондаренко. Шанс попасть в команду появляется у Екатерины Козловой, Ангелины Калининой или Даяны Ястремской.

Отметим, что матч первого круга Второй Мировой группы Кубка Федерации между Австралия - Украина состоится 10-11 февраля в Канберре.