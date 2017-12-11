Российские спортсмены согласились ехать на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом

Все российские спортсмены, передавшие сообщения в комиссию спортсменов Олимпийского комитета РФ, выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под олимпийским флагом. Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая, передает "ТАСС".

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"Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет", - сказала Великая. При этом она напомнила, что спортсмены должны сначала получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), а только потом решать - выступать на Играх или нет.

Как сообщал УНИАН, сборную России дисквалифицировали с Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. Спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом.