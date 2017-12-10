Сборная Киева стала лучшей на чемпионате Украины по самбо

Сборная Киева победила в командном зачете чемпионата Украины среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо. Второе место – у команды Харьковской области, третье – у коллектива из Одесской области.

Турнир проходил 9-го и 10 декабря в спорткомплексе столичного педуниверситета и собрал более 300 спортсменов из 21 региона Украины. Всего было разыграно 30 комплектов наград (по 10 – в спортивном самбо у мужчин и женщин, а также в боевом разделе). Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации самбо Украины.

"Этот чемпионат – один из главных этапов формирования национальной сборной на 2018 год. Поэтому конкуренция на соревнованиях была достаточно высокой", - отметил президент Национальной федерации самбо Украины Вадим Рогач.

"Хотя мы и дали отдохнуть некоторым лидерам, которые проявили себя на планетарном форуме, прошедшем в ноябре в Сочи, - например, Анастасии Шевченко, обладательнице золотых медалей как мирового, так и континентального первенства. Зато зрители увидели уверенную победу другой титулованной спортсменки - действующей чемпионки Европы Анастасии Сапсай в категории свыше 80 килограммов", - добавил Вадим Рогач.

Интересными были поединки в боевом разделе самбо в весе до 100 килограммов. К примеру, бронзовый призер чемпионата мира-2017 Игорь Потеря стал третьим на национальном уровне, а победил в чемпионате страны опытный Анатолий Волошинов, неоднократный медалист мировых и континентальных первенств.

В следующем сезоне украинских самбистов ждут чемпионаты Европы среди молодежи (апрель, Чехия) и взрослых (май, Греция), а также мировые форумы среди кадетов и студентов (декабрь, Сербия), молодежи (октябрь, Грузия) и взрослых (ноябрь, Румыния).