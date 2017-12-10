Женская сборная Украины по биатлону завоевала серебро в эстафете в Хохфильцене

На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) прошла женская эстафета, в которой сборная Украины заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Всю гонку украинки шли в лидирующей группе. Вита Семеренко завершила первый этап на 4-м месте, Джима после второго этапа вывела нашу команду в лидеры. Валентина Семеренко завершила третий этап на 3-м месте, а Елена Пидгрушная, которая замыкала дистанцию, смогла закончить гонку второй.

Украинки на 44,9 секунд отстали от победителя - сборной Германии. Третье место у Франции.

Отметим, что украинки стали лучшими в стрельбе – они использовали всего 5 дополнительных патронов.

1. Германия

2. УКРАИНА

3. Франция