Женская сборная Украины по биатлону завоевала серебро в эстафете в Хохфильцене
16:39, 10 декабря 2017Другое
1299
Всю гонку украинки шли в лидирующей группе.
Женская сборная Ураины завоевала серебро на этапе Кубка мира в эстафете / biathlon.com.ua
На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) прошла женская эстафета, в которой сборная Украины заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Всю гонку украинки шли в лидирующей группе. Вита Семеренко завершила первый этап на 4-м месте, Джима после второго этапа вывела нашу команду в лидеры. Валентина Семеренко завершила третий этап на 3-м месте, а Елена Пидгрушная, которая замыкала дистанцию, смогла закончить гонку второй.
Украинки на 44,9 секунд отстали от победителя - сборной Германии. Третье место у Франции.
Отметим, что украинки стали лучшими в стрельбе – они использовали всего 5 дополнительных патронов.
1. Германия
2. УКРАИНА
3. Франция
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter