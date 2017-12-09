Джима замкнула шестерку лучших в гонке преследования этапа КМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась женская гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, где сильнейшей оказалась Анастасия Кузьмина из Словакии, а украинка Юлия Джима замкнула Топ-6, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка лишь однажды промахнулась на последнем огневом рубеже, поднявшись, по сравнению со спринтерской гонкой, на 14 позиций - с 20-го на 6-е место.

Кубок мира. Хохфильцен (Австрия).

Женщины. Гонка преследования.

1. Анастасия Кузьмина (Словакия, 1+0+0+0) 34:31.2

2. Кайса Макарайнен (Финляндия, 1+0+0+1) +10.2

3. Дарья Домрачева (Беларусь, 0+0+1+0) +11.8

6. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+1) +1:08.0

…

15. Ирина Варвинец (0+0+1+0) +1:55.7

16. Вита Семеренко (1+0+2+1) +1:58.8

18. Валя Семеренко (0+0+2+0) +2:03.7

22. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +2:12.9