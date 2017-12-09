Норвежец Бё выиграл гонку преследования этапа КМ по биатлону, Пидручный - 18-й

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, в которой победу одержал Йоханнес Бё из Норвегии, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный финишировал на 12-м месте.

В тяжелейших условиях - снегопад и сильный ветер - норвежец допустил три промаха на четырех огневых рубежах, но сумел удержать свое преимущество добытое после спринта. Он, как стартовал первым, так и финишировал, преодолев дистанцию за 36 минут 41,1 секунды.

Второе место у Якова Фака из Словении, а в борьбе за 3-е место француз Мартен Фуркад обогнал Симона Шемпа из Германии.

Украинец Дмитрий Пидручный стабильно допускал по 1 промаху на каждом из 4 огневых рубежей и, в итоге, откатился со стартового 12-го на 18-е место.

Кубок мира. Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования. Мужчины.

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 2+0+1+0) 36:41.1

2. Яков Фак (Словения, 0+0+1+0) +58.8

3. Мартен Фуркад (Франция, 1+0+1+3) +1:10.0

…

18. Дмитрий Пидручный (1+1+1+1) +2:13.2

35. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) +3:20.6

53. Сергей Семенов (0+0+2+1) +5:34.5