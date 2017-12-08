Норвежец Бё выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону, Пидручный - 12-й

В австрийском Хохфильцене завершилась стартовая гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в мужском спринте победу одержал норвежец Йоханнес Бё, сообщает официальный сайт соревнований.

Норвежец преодолел трассу за 28 минут 12,4 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Также чисто отстрелялись сегодня и призеры гонки - француз Мартен Фуркад отстал от лидера на 12.1 секунды, словенец Яков Фак - на 35,4 секунды.

Из украинцев лучше всех выступил Дмитрий Пидручный, занявший 12-е место. Также в зачетные ТОП-40 попали Владимир Семаков и Руслан Ткаленко.

Биталон. Кубок мира.

2-й этап.

Мужчины. Спринт.

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0) 24:18.4

2. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) +12.1

3. Яков Фак (Словения, 0+0) +35.4

…

12. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:15.7

36. Владимир Семаков (1+0) +2:10.2

37. Руслан Ткаленко (0+0) +2:11.1

55. Сергей Семенов (1+2) +2:36.5

69. Александр Жирный (1+1) +2:54.5