Украинский бильярд: двоевластие и сильнейшие мастера в одном Кубке

Бильярд – один из древнейших видов спорта. Историки утверждают, что невозможно точно определить дату появления игры на свет и путаются даже со страной происхождения – не то Индия, не то Китай. Во всяком случае, эта игра ненамного моложе (или старше) шахмат. В Европе первый бильярдный стол был изготовлен в 1469 году для короля Франции Людовика XI. А вот спортивный бильярд, как водится, стал развиваться намного позже.

Так, например, чемпионат мира по снукеру был внесен в официальный перечень международных (рейтинговых) соревнований с сезона 1973/74. Хотя проводится турнир с 1927 года. А лучшими игроками современности в этой разновидности считаются англичане Ронни О’Салливан и Марк Селби. Из 10 последних чемпионатов мира они на двоих выиграли 6 титулов. Действующим чемпионом мира является Селби, который выиграл соревнования, проходившие с 15 апреля по 1 мая 2017 года в Шеффилде. В целом же Салливан немного титулованнее своего основного сегодняшнего соперника – становился чемпионом мира 5 раз. Хотя и этого, конечно же, ничтожно мало до рекорда величайшего Джо Дэвиса. Тот выиграл все 15 первых чемпионатов (1927-1946). А ведь мог и 20-ть… С 1941 по 1945 годы чемпионат мира не проводился, по понятным причинам.

Наконец, Великобритания в целом является практически полным гегемоном в этом виде спорта. Если судить по количеству завоеванных золотых медалей мировых первенств по снукеру, то британцы (представители четырех административных территорий – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии) становились чемпионами 79 раз, их соседи из Ирландии и бильярдисты Канады – по одному разу, и представители Австралии – дважды.

Снукер является наиболее узнаваемым и рейтинговым видом среди всех разновидностей бильярда. Именно снукер практически «прописался» на ТВ, а его рейтинги на канале «Евроспорт» в дни наиболее значимых турниров бьют все рекорды.

Главной управленческой организацией, в настоящее время, является Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера, которая ответственна за организацию как чемпионата мира, так и всего профессионального снукера.

Менее популярен пул, у которого есть несколько разновидностей. Пулы 7-10 отличаются количеством шаров на зеленом сукне бильярдного стола, соответственно – от 7 до 10. А вот в стрейте используется 15 шаров, и игра ведется до момента, когда один из игроков наберет определенное количество очков. Турниры, проводимые WPA (Всемирной ассоциацией пула и бильярда) проводятся по «восьмерке», «девятке» и стрейту.

В наших краях - в клубах, ресторанах и разного рода «бильярдных» - чаще всего встречаются столы для «русского бильярда» и «американки». Столы для карамболя - очень большая редкость. А столы для пула и снукера, как и соревнования по этим разновидностям, зачастую, можно увидеть на мероприятиях под эгидой ФСБУ.

Как уже отмечалось, в ближайшие субботу-воскресенье в столице пройдет финал Кубка Украины по снукеру среди мужчин и женщин. Турнир состоится в Центре спортивного бильярда «Week-End» (ул. Казимира Малевича 107). В турнире, помимо прочих, будет участвовать один из сильнейших украинских представителей снукера последних лет Сергей Исаенко. С одним примечанием – по версии любительской Федерации снукера Украины. Правда, в недавнем розыгрыше чемпионата Украины он уступил Сергею Мельничёноку из Беларуси. В мае 2017 года представитель соседней страны стал одним из десяти иностранцев-участников чемпионата Украины по снукеру, и в финале со счетом 4:3 по фреймам обыграл украинского снукериста.

Всего же Исаенко, начиная с 2005 года, выиграл 7 титулов чемпиона Украины (2005, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2016). Дважды титул выигрывал Сергей Петраш (2008, 2015), трижды подряд (2010-2012) – Алан Тригг. Первым же чемпионом Украины в 2004-м году стал Григорий Химочка.

В нынешнем турнире мы также увидим Владислава Вишневского и Антона Казакова, участвовавших в недавнем чемпионате мира IBSF-2017 в Дохе. Правда, добиться высоких результатов в столице Катара украинцы не смогли. Кстати, представляющему Днепр Казакову всего 13 лет (2004 года рождения) и он - одна из самых больших надежд отечественного бильярда на ближайшие годы.

Конкурент Казакова - 12-летний киевлянин Юлиан Бойко (2005 года рождения), которому в июне прошлого года в 10 (!) полных лет удалось выиграть первый открытый турнир Федерации снукера Украины.

А самым юным участником турнира является Георгий Петрунько (2007 года рождения). В августе 2016-го, на Открытом турнире ФСУ он выиграл фрейм у опытнейшего Сергея Петраша. А ведь имел шансы выиграть и матч в целом.

Любопытно, что Вишневский и Казаков сошлись между собой в полуфинале осеннего чемпионата Украины среди профессионалов – по версии Федерации спортивного бильярда Украины, который прошел в Киеве, в октябре. Тогда победителем поединка и турнира в целом стал более опытный Вишневский. А очная встреча завершилась его победой в минимально возможных трех фреймах – 3:0.

По результатам турнира и был сформирован состав участников на Чемпионат мира 2017, который состоялся в ноябре в Дохе. В свою очередь, ряд украинских мастеров попросту проигнорировали официальное соревнование. В Кубке Украины ФСБУ мастер спорта из Киева Сергей Исаенко принимать участие будет.

Нынешний турнир также является отборочным – к мужскому чемпионату Европы в разных возрастных категориях (взрослые, U-20 и U-18), который пройдет в столице Болгарии Софии со 2 по 16 февраля будущего года. Кроме того, турнир имеет свои регламентные особенности. Например, в квалификации матчи будут состоять из, максимум, 3-х фреймов – до двух побед. И только в основной сетке – начиная с 1/8 финала и до финала – из пяти фреймов – до трех побед.

Благотворительный взнос для участия во «взрослом» турнире равен 400 гривен, а призовой фонд составит 10 тысяч гривен + 70% от благотворительных взносов. То есть, общая сумма призовых зависит, в том числе, и от количества участников. Победитель турнира заберет 35% призового фонда, финалист – 20%, полуфиналисты – по 10%, четвертьфиналисты – по 5%. Еще 5% заберет автор наивысшего брейка. Максимальный брейк— максимально возможная серия в снукере. Чтобы сделать максимальный брейк, игрок должен забить все красные шары, при этом после каждого красного требуется забить черный, а затем, после забития всех красных — цветные шары в соответствии с правилами. В этом случае игрок наберет 147 очков. В нашем же случае обладателем 5% призового фонда станет игрок, который выдаст наиболее результативную очковую серию.

Как бы там ни было, Кубок Украины-2017 собрал сильнейших мастеров снукера в Украине из двух федераций и априори определит действительно сильнейшего. А значит, у Украины будет максимально сильное представительство на ближайшем континентальном первенстве.

Кирилл Стадниченко