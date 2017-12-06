С 1994 года у России отобрали 48 олимпийских медалей, Украина за это время потеряла 10 наград

Начиная с 1994 года у сборной России отобрали самое большое количество олимпийских медалей.

Суммарно в связи с допинговыми скандалами у команды России отобрали уже 48 олимпийских медалей, 12 из которых - золотые, 25 серебряных и 11 бронзовых.

Об этом сообщает Sportsnet Stats.

На втором месте с этом не самом престижном рейтинге - сборная Беларуси - 11 отобранных медалей (2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых).

Сборная Украины потеряла за это время 10 медалей и занимает в антирейтинге третье место. "Сине-желтая" команда потеряла 1 золотую, 4 серебряных и 5 бронзовых наград.

Russia has had 48 Olympic medals stripped since 1994 pic.twitter.com/QMU0a9BeT1 — Sportsnet Stats (@SNstats) December 5, 2017

Напомним, вчера МОК объявил о том, что сборная России отстранена от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Этому предшествовали многочисленные дисквалификации российских спортсменов-участников Игр 2014 года в Сочи.

При этому у дисквалифицированных российских спортсменов также отобрали завоеванные в Сочи медали, что лишило Россию первого места в медальном зачете Игр-2014.