Бой Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге

Боксерский поединок рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе между украинским чемпионом мира Александром Усиком и латышом Майрисом Бриедисом пройдет в Риге 27 января.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд.

Напомним, что в четвертьфинале Усик победил нокаутом немца Марко Хука. Бриедис, в свою очередь, прошел кубинца Майка Переса.