Бой Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге
14:39, 06 декабря 2017Другое
385
Это официально подтвердил организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд.
Поединок Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге
Боксерский поединок рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе между украинским чемпионом мира Александром Усиком и латышом Майрисом Бриедисом пройдет в Риге 27 января.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд.
Напомним, что в четвертьфинале Усик победил нокаутом немца Марко Хука. Бриедис, в свою очередь, прошел кубинца Майка Переса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter