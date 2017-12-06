Бой Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге

14:39, 06 декабря 2017
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Это официально подтвердил организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд.

Поединок Усик - Бриедис состоится 27 января в Риге

Боксерский поединок рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе между украинским чемпионом мира Александром Усиком и латышом Майрисом Бриедисом пройдет в Риге 27 января.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд.

Напомним, что в четвертьфинале Усик победил нокаутом немца Марко Хука. Бриедис, в свою очередь, прошел кубинца Майка Переса. 

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Теги: #бой Усик - Бриедис