Российская Дума предлагает провести альтернативную Олимпиаду (видео)

В нижней палате российского парламента - Государственной думе - предложили провести альтернативную Олимпиаду в ответ на отстранение сборной России от Игр в Пхенчхане-2018, сообщает Ura.ru.

Ответом на подобный запрет может стать как выход российских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом, так и организация альтернативных Игр в России. Об этом варианте говорили в Госдуме еще в ноябре. А сейчас такой выход всерьез рассматривают как структуры власти, так и спортивные функционеры. Руководство Урала уже заявило о готовности предоставить всю необходимую спортсменам зимнюю инфраструктуру.

В России уже был прецедент, когда из-за дисквалификации в 2016 году российская паралимпийская сборная не смогла поехать на летнюю паралимпиаду в Рио. Президент Владимир Путин тогда распорядился провести специальный турнир для спортсменов, который неформально окрестили «утешительными играми». В итоге в сентябре в Подмосковье на спортивных базах «Новогорск» и «Озеро Круглое» прошли Всероссийские соревнования по паралимпийским видам спорта. В них приняли участие 266 паралимпийцев. Отметим, денежные призы для победителей были равны олимпийским.

Как сообщал УНИАН, накануне Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде за применение запрещенных препаратов, манипуляции и подмену допинг-проб.