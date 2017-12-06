Кремль не готов комментировать решение МОК об отстранении России от Олимпиады-2018

В Кремле намерены проанализировать решение Международного олимпийского комитета о недопуске сборной России на Олимпиаду Пхенчхане, а потом высказывать соответствующие суждения. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет», - сказал он.

По его словам, России еще предстоит ответить на ряд вопросов, для чего потребуются контакты с МОК.

Читайте такжеПутин 6 декабря сделает заявление об участии России в Олимпиаде-2018«Необходимо сейчас определить, кто будет вести эти контакты, как будет вести контакты, и ряд других технологических вопросов подлежат прояснению», - добавил Песков.

«До того, как эти вопросы не прояснились, до того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным. Еще раз повторяем, ситуация серьезная, и она требует глубокого анализа, здесь просто таким вот эмоциям, скажем так, отдаваться неверно»,- отметил он.

Песков считает, что вопрос персональной ответственности российских чиновников и функционеров в связи с решением МОК об отстранении сборной РФ от Олимпийских Игр в Пхенчхане не может быть первостепенным, в первую очередь необходимо сконцентрироваться на защите интересов российских спортсменов,

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК принял решение, которым запретил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 года под флагом России.

Согласно информации, причиной запрета стала программа употребления допинга, поддерживаемая российским государством, факт существования которой в 2012-2015 годах Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает доказанным.

«МОК прекращает членство Национального олимпийского комитета России и создает путь для «чистых» отдельных спортсменов для участия в Играх в Пхенчхане-2018 под олимпийским флагом», - сказано в сообщении.

МОК решил не накладывать полный запрет на участие россиян в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, делегировав это решение международным федерациям по отдельным видам спорта.

На этот раз МОК ужесточил требования, поскольку наиболее серьезные обвинения против России связаны с проведением зимних Игр 2014 года в Сочи. Около 25 российских спортсменов уже лишены права выступить с 9 по 25 февраля в Южной Корее.