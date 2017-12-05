Путин 6 декабря сделает заявление об участии России в Олимпиаде-2018
Одним из возможных вариантов является полный бойкот Олимпиады в Южной Корее.
Президент России Владимир Путин намерен сделать в среду, 6 декабря, специальное заявление по поводу участия России на Олимпиаде 2018 года сообщает Livesport.ru.
Как отмечает издние, заявление будет ответом на решение МОК не допустить России на Олимпиаду с национальными флагом и гимном.
Одним из возможных вариантов является полный бойкот Олимпиады в Южной Корее.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде под своими флагом и с гимном страны. Кроме того, даже в качестве нейтральных атлетов могут быть не допущены те, кто подозревался или был ранее уличен в применении допинга.
Кроме того, пожизненно был дисквалифицирован министр спорта РФ Виталий Мутко, членство ОКР в МОК приостановлено.
Россияне, которые попадут на Олимпиаду, будут называться «Олимпийскими спортсменами из России» — Olympic Athlete from Russia (OAR). Они будут соревноваться в форме с указанием этого имени и олимпийским флагом. На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн.