Путин 6 декабря сделает заявление об участии России в Олимпиаде-2018

Президент России Владимир Путин намерен сделать в среду, 6 декабря, специальное заявление по поводу участия России на Олимпиаде 2018 года сообщает Livesport.ru.

Как отмечает издние, заявление будет ответом на решение МОК не допустить России на Олимпиаду с национальными флагом и гимном.

Одним из возможных вариантов является полный бойкот Олимпиады в Южной Корее.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде под своими флагом и с гимном страны. Кроме того, даже в качестве нейтральных атлетов могут быть не допущены те, кто подозревался или был ранее уличен в применении допинга.

Кроме того, пожизненно был дисквалифицирован министр спорта РФ Виталий Мутко, членство ОКР в МОК приостановлено.

Россияне, которые попадут на Олимпиаду, будут называться «Олимпийскими спортсменами из России» — Olympic Athlete from Russia (OAR). Они будут соревноваться в форме с указанием этого имени и олимпийским флагом. На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн.