МОК приостановил членство России и обязал заплатить штраф в 15 миллионов долларов

Международный олимпийский комитет опубликовал решение, в котором говорится о дисквалификации сборной России с Олимпийских игр-2018, приостановлении членства РФ в организации и обязательстве России уплатить штраф, говорится в сообщении на официальном сайте МОК.

Приостановлено членство в организации как Олимпийского комитета России в целом, так и руководителя ОКР Александра Жукова, в частности.

МОК обязал ОКР возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

Кроме того, комитет пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных.

Как сообщал УНИАН, ранее МОК дисвалифицировал сборную России с Олимпийских игр-2018 Отдельные спортсмены могут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.