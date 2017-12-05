Сборную России дисквалифицировали с Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах огласил решение организации о дисквалификации сборной России на Играх-2018 в Пхенчхане, сообщил руководитель организации на пресс-конференции, которую транслирует официальный сайт организациии.

"Сборная России дисквалифицирована. Спортсмены команды смогут выступить только под нейтральным флагом - без гимна и какой-либо национальной символики", - отметил Бах.

Как сообщал УНИАН, ранее в ноябре ряд российских спортсменов лишились, в общей сложности, 10 медалей Игр и опустились в командном зачете с 1-го на 4-е место.

Кроме того, ранее Всемирное антидопинговое агентство WADA продлило лишение РУСАДА от аккредитации из-за невыполнения организацией ряда норм WADA.