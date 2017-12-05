Чемпиона мира по тяжелой атлетике застрелили в баре

Чемпион мира по тяжелой атлетике Эдвин Москера был застрелен в городе Пальмира на юго-западе Колумбии. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Колумбии.

Как пишет Еl Еspectador, трагедия случилась в одном из городских баров. Между тяжелоатлетом и неизвестным возник конфликт, злоумышленник дважды выстрелил в Москеру. 32-летний тяжелоатлет скончался на месте.

Москера выступал в весовой категории до 69 килограммов. Завоевал серебро на Панамериканских играх 2007 года, занял 15-е место на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а в конце ноября 2017 года стал чемпионом мира.

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