Надаля назвали величайшим испанским спортсменом за последние полвека
15:34, 05 декабря 2017Другое
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Величайшей спортсменкой названа пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия.
Рафаэль Надаль / REUTERS
16-кратный победитель турниров «Большого шлема» теннисист Рафаэль Надаль получил звание величайшего испанского спортсмена последних 50 лет по версии газеты AS. Издание вручило это звание во время торжественного приема в честь своего 50-летия. Прием состоялся в мэрии Мадрида.
Величайшей испанской спортсменкой по версии AS стала олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия.
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