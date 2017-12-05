Надаля назвали величайшим испанским спортсменом за последние полвека

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» теннисист Рафаэль Надаль получил звание величайшего испанского спортсмена последних 50 лет по версии газеты AS. Издание вручило это звание во время торжественного приема в честь своего 50-летия. Прием состоялся в мэрии Мадрида.

Величайшей испанской спортсменкой по версии AS стала олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия.