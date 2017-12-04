В бюджете на 2018 год заложено 50 миллионов гривен на постройку биатлонного центра в Буковеле

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о том, что в следующем году может стартовать постройка биатлонного центра в Буковеле.

«Надеюсь, что комплекс будет в следующем году построен, так как этим занимаются депутаты - болельщики биатлона, которые тоже очень любят этот вид спорта. А когда заинтересованность есть, значит, это произойдет. Это не только моя заинтересованность, а уже и многих людей, которые принимают решения", - отметил Брынзак в интервью sport.ua.

"В бюджет на 2018 год заложены сейчас 50 миллионов гривен, первое чтение уже прошло, и эти поправки внесены. И, если бюджет будет принят, тогда начнем. Приватный сектор в Буковеле предоставляет инфраструктуру, предоставляет землю, государство дает финансирование, и будет общий такой проект, центр зимних видов спорта, где планируем развивать не только биатлон, а и фристайл, и лыжные гонки", – сказал Брынзак.