Олимпийский чемпион Верняев подтвердил, что из-за травмы пропустит следующий сезон
Гимнасту предстоит операция, после которой он намерен вернуться в большой спорт.
Украинский гимнаст, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Олег Верняев завершил сезон и подтвердил, что будет вынужден пропустить следующий сезон из-за операции. Об этом известный спортсмен написал в своем Instagram:
«Сезон подошел к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал 5 лет. Но есть и грустные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я - без нее. У меня будет время соскучиться. Я еще вернусь».
Геннадий Сартинский, тренер Верняева, ранее уже сообщал, что травмы помешают его подопечному качественно выступить в следующем году.
Напомним, в активе украинца Верняева - золото в упражнениях на брусьях на Олимпиаде-2016, а также серебро в многоборье.
Сезон подошёл к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал 5 лет Но есть и грустные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я без неё. У меня будет время соскучится. Я ещё вернусь . . Season is finished. It's time to restI was waiting for this moment 5 years But I have bad news. Next year I'll be without gymnastics. I'll have time to miss it. I'll be back