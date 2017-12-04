Олимпийский чемпион Верняев подтвердил, что из-за травмы пропустит следующий сезон

Украинский гимнаст, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Олег Верняев завершил сезон и подтвердил, что будет вынужден пропустить следующий сезон из-за операции. Об этом известный спортсмен написал в своем Instagram:

«Сезон подошел к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал 5 лет. Но есть и грустные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я - без нее. У меня будет время соскучиться. Я еще вернусь».

Геннадий Сартинский, тренер Верняева, ранее уже сообщал, что травмы помешают его подопечному качественно выступить в следующем году.

Напомним, в активе украинца Верняева - золото в упражнениях на брусьях на Олимпиаде-2016, а также серебро в многоборье.