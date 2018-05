Олимпийский чемпион Верняев подтвердил, что из-за травмы пропустит следующий сезон

Сезон подошёл к концу, наступает время отпуска. Долгожданный момент, которого я ждал 5 лет Но есть и грустные новости. Следующий год гимнастика будет без меня, а я без неё. У меня будет время соскучится. Я ещё вернусь . . Season is finished. It's time to restI was waiting for this moment 5 years But I have bad news. Next year I'll be without gymnastics. I'll have time to miss it. I'll be back

