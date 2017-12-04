СМИ узнали критерии, по которым МОК может допустить россиян к зимней Олимпиаде

МОК примет решение о допуске россиян к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане по аналогии с дорожной картой, которая использовалась IAAF при допуске российских спортсменов на чемпионат мира по лёгкой атлетике 2017 года в Лондоне, сообщает Inside the Games.

Читайте такжеWADA нашло подтверждение существования госпрограммы допинга в РоссииРешения о допуске конкретных спортсменов будут принимать международные спортивные федерации.

Спортсмены, имена которых фигурируют в базе данных московской лаборатории, полученной ВАДА, не будут допущены на Олимпиаду. Сообщается, что в этот список входят несколько тысяч спортсменов РФ, которые предположительно были причастны к допинговой программе с января 2012 года по август 2015 года.