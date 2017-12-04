Россия откажется ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом - кремлевский журналист

Политический журналист, член «кремлевского пула» Андрей Колесников заявил, что сборная России будет бойкотировать Олимпийские игры в Пхенчхане, если ее допустят к соревнованиям под нейтральным флагом. Об этом Колесников написал в своем Facebook:

«Если предложат выступать под нейтральным флагом, то все решено: не едем... Спортсменам, конечно, дадут возможность самим решать... Ну, и все такое.

Вчера вечером появилась вроде новая информация: что членам исполкома МОК (14 человек, включая президента МОК Томаса Баха) предложат две резолюции: очень резкую (включающую нейтральный флаг) и не очень. И ситуация так складывается, что они могут проголосовать за «не очень». Еще сомневаются! Посмотрим. Один день остался».

Напомним, 5 декабря будет принято решении о допуске России к Олимпийским играм в Пхенчхане.