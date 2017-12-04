WADA нашло подтверждение существования госпрограммы допинга в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о подлинности полученного им электронного файла, в котором содержалась база данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012 по август 2015 года.

Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщила редакция ARD/WDR, занимающаяся вопросами использования допинга в спорте, со ссылкой на главного следователя WADA Гюнтера Юнгера, передает Deutsche Welle.

"Мы завершили криминалистическую экспертизу и можем подтвердить подлинность этой базы данных", - подчеркнул Юнгер.

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Он добавил, что ее содержание подкрепляет утверждение экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что в указанный период в России на государственном уровне предпринимались усилия "для защиты российских атлетов, которые, предположительно, принимали участие в программе допинга".

По словам Юнгера, расследование будет продолжено, чтобы установить имена конкретных спортсменов.

Заявление WADA усилило давление на Международный олимпийский комитет (МОК), который вечером 5 декабря на заседании в Лозанне должен принять решение о санкциях в отношении российской сборной. Среди возможных мер - запрет на ее участие в Играх в Пхенчхане или участие в Олимпиаде под нейтральным флагом и большой денежный штраф.