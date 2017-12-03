Российские власти хотели подменить допинг-пробу украинки Виты Семеренко на Олимпиаде в Сочи

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал о том, что бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных попросил испортить пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко, чтобы дисквалифицировать спортсменку.

Родченков отказался, сославшись на то, что повторный образец мог показать, что запрещенные препараты добавлены извне, а не содержались в организме спортсменки.

«Он был особенно обеспокоен украинскими биатлонистками, которые бросили россиянкам серьезный вызов в эстафете.

Но я не смог этого сделать с невинной спортсменкой. На протяжении своей работы я часто говорил, что грязные образцы чисты, но никогда – наоборот», – заявил Родченков.

Отметим, что на Олимпиаде в Сочи Вита Семеренко завоевала бронзу в спринте, а после дисквалификации россиянки Ольги Вилухиной украинке должно перейти серебро. В составе эстафетной команды Вита Семеренко стала олимпийской чемпионкой. Сборная России в эстафете финишировала второй, на данный момент этот результат также аннулирован.