Украинский "Мотор" обыграл "Монпелье" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов по гандболу

Запорожский "Мотор" в последнем матче группового этапа гандбольной Лиги чемпионов обыграл лидера группы "Монпелье". Матч проходил в Харькове и завершился победой украинского клуба со счетом 31:30. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Самым результативным в составе хозяев стал белорусский плеймейкер Борис Пуховский, который выполнил 13 бросков и записал на свой счет 8 голов. Именно Пуховский забросил решающий мяч за секунду до финальной сирены.

Турнирное положение: "Монпелье" – 16 (10), "Мотор" – 15 (10), "Бешикташ" – 11 (10), "Спортинг" – 8 (10), "Металлург" – 5 (10), "Чеховские медведи" – 5 (10).

Таким образом, "Мотор" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с вице-чемпионом Дании "Скьерном".

В плей-офф за выход в 1/8 финала команды сыграют два матча. Первый из них состоится в промежуток с 12-го по 25 февраля в Украине, а второй – с 28 февраля по 4 марта в Дании.