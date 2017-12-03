Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Эстерсунде, украинец Прима поднялся на 24-е место

В шведском Эстерсунде завершилась гонка преследования у мужчин в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

За Украину выступал Артем Прима. Стартовав с 50-й позиции в гонке преследования, Прима допустил всего 1 промах и финишировал 24-м, отыграв 26 позиций.

Уверенно выиграл гонку преследования титулованный француз Мартен Фуркад с 1 промахом. Словенец Яков Фак также с 1 промахом сумел подняться на второе место, уступив лидеру 40 секунд. На 2 секунды позже Фака финишировал еще один французский биатлонист Кантен Фийон Майе (1 промах). Интересно, что ни один из участников не смог показать "чистую" стрельбу.