Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Эстерсунде, украинец Прима поднялся на 24-е место
16:58, 03 декабря 2017Другое
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Прима стартовал 50-м и сумел отыграть 26 позиций.
Мартен Фуркад / Reuters
В шведском Эстерсунде завершилась гонка преследования у мужчин в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.
За Украину выступал Артем Прима. Стартовав с 50-й позиции в гонке преследования, Прима допустил всего 1 промах и финишировал 24-м, отыграв 26 позиций.
Уверенно выиграл гонку преследования титулованный француз Мартен Фуркад с 1 промахом. Словенец Яков Фак также с 1 промахом сумел подняться на второе место, уступив лидеру 40 секунд. На 2 секунды позже Фака финишировал еще один французский биатлонист Кантен Фийон Майе (1 промах). Интересно, что ни один из участников не смог показать "чистую" стрельбу.
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