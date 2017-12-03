Немецкая биатлонистка Херманн выиграла гонку преследования в Эстерсунде, Пидгрушная попала в топ-10

В шведском Эстерсунде завершилась гонка преследования в рамках первого эатапа Кубка мира по биатлону.

Украинская биатлонистка Юлия Джима не смогла развить бронзовый успех в спринтерской гонке. Стартовав с третьей позиции в гонке преследования, Джима допустила 5 промахов и финишировала лишь 21-й, проиграв лидеру 2 минуты 40 секунд.

Лучшей украинкой стала Елена Пидгрушная – она промахнулась лишь однажды, выдала фирменный последний круг и сумела подняться в итоге с 28-го на 9-е место.

Валентина Семеренко отстрелялась чисто и отыграла шесть позиций — 16-е место. Вита Семеренко — 18-я (3 промаха), Анастасия Меркушина — 25-я (2 промаха).

Выиграла гонку победительница спринта немка Дениз Херманн, серебро досталось второму номеру француженке Жюстин Брезаз, а бронза – норвежке Марте Ульсбю.