Немецкая биатлонистка Херманн выиграла гонку преследования в Эстерсунде, Пидгрушная попала в топ-10

14:56, 03 декабря 2017
Другое
328

Сразу пять украинок финишировали в топ-25. 

Дениз Херманн (Германия_ стала победительницей гонки преследования / Reuters

В шведском Эстерсунде завершилась гонка преследования в рамках первого эатапа Кубка мира по биатлону.

Украинская биатлонистка Юлия Джима не смогла развить бронзовый успех в спринтерской гонке. Стартовав с третьей позиции в гонке преследования, Джима допустила 5 промахов и финишировала лишь 21-й, проиграв лидеру 2 минуты 40 секунд.

Лучшей украинкой стала Елена Пидгрушная – она промахнулась лишь однажды, выдала фирменный последний круг и сумела подняться в итоге с 28-го на 9-е место.

Валентина Семеренко отстрелялась чисто и отыграла шесть позиций — 16-е место. Вита Семеренко — 18-я (3 промаха), Анастасия Меркушина — 25-я (2 промаха).

Выиграла гонку победительница спринта немка Дениз Херманн, серебро досталось второму номеру француженке Жюстин Брезаз, а бронза – норвежке Марте Ульсбю.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кубок мира 2018/19 биатлон