Норвежец Бё выиграл спринтерскую гонку первого этапа КМ по биатлону, украинцы не попали в зачетные Топ-40

В Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км. первого этапа Кубка мира по биатлону, где победу пораздновал норвежец Таррей Бё, сообщает официальный сайт соревнований.

Победитель гонки совершил 1 промах из 10 выстрелов на огневом рубеже (1 штрафной круг) и преодолел дистанцию с общим результатом 22 минуты 40,6 секунды.

Читайте такжеУкраинка Джима выиграла вторую медаль на этапе Кубка мира в ШвецииЛюбопытно, что Бё и остальных призеров гонки разделили менее 4 секунд. Француз Мартен Фуркад финишировал вторым (отставание 0,7 секунды), немец Эрик Лессер - третьим (3,7 секунды). Все призеры совершили по 1 промаху на огневых рубежах.

Крайне неудачно в этой гонке выступили украинские спортсмены.

50. Артем Прима (1+1) +1:39.4

61. Владимир Семаков (0+1) +1:51.8

67. Сергей Семенов (3+0) +2:04.1

75. Дмитрий Пидручный (0+4) +2:13.4

93. Руслан Ткаленко (2+2) +2:58.2

Первый этап КМ по биатлону завершится в воскресенье, 3 декабря мужской и женской гонками преследования.