Чемпионат мира 2018 по прыжкам в воду среди юниоров примет Киев

Чемпионат мира 2018 по прыжкам в воду среди юниоров примет столица Украины - Киев, сообщил в своем Facebook Министр спорта Украины Игорь Жданов.

Такое решение было принято на заседании бюро FINA в г. Санья (Китай) 30 ноября.

Ориентировочное время проведения мирового первенства 23-29 июля. Следует отметить, что соревнования станут отборочными к III Юношеским Олимпийским играм-2018, которые состоятся в Буэнос-Айресе (Аргентина) в октябре следующего года.

Большим аргументом в пользу Украины также стало безупречное проведение взрослого Чемпионата Европы-2017 по прыжкам в воду, который впервые в истории Независимости принимала наше государство.

"Министерство молодежи и спорта вместе с Федерацией Украины по прыжкам в воду сделают все возможное, чтобы юниорский Чемпионат мира прошел на самом высоком уровне", - добавил Игорь Жданов.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы-2017 по прыжкам в воду состоялся в Киеве в июне и завершился победой в командном зачете сборной Украины.