Еще три российских спортсменки пожизненно отстранены от Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских игр троих российских спортсменок, сообщает официальный сайт организации.

В список поапали биатлонистка Ольга Зайцева и лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.

Читайте такжеРоссийская биатлонистка: я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОКТаким образом, "черный список" российских спортсменов пополнился в очередной раз.

Как сообщал УНИАН, в ноябре, в общей сложности, спортсмены сборной России лишились 10 медалей Игр-2014 в Сочи и опустились в общекомандном зачете с 1-го на 4-е место.