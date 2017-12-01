Еще три российских спортсменки пожизненно отстранены от Олимпийских игр
15:46, 01 декабря 2017Другое
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В "черный список" МОК попали биатлонистка Зайцева и лыжницы Чекалева и Доценко.
Ольга Зайцева пополнила "черный список" МОК / sport-express.ru
Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпийских игр троих российских спортсменок, сообщает официальный сайт организации.
В список поапали биатлонистка Ольга Зайцева и лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.
Читайте такжеРоссийская биатлонистка: я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОКТаким образом, "черный список" российских спортсменов пополнился в очередной раз.
Как сообщал УНИАН, в ноябре, в общей сложности, спортсмены сборной России лишились 10 медалей Игр-2014 в Сочи и опустились в общекомандном зачете с 1-го на 4-е место.
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