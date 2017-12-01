Гимнаст Радивилов во второй раз подряд получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине

Спортивный гимнаст Игорь Радивилов признан лучшим спортсменом ноября в Украине. Его личный наставник Вячеслав Лаврухин назван лучшим тренером последнего осеннего месяца, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Подводя итоги ноября Экспертная комиссия НОК отметила замечательные выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях по биатлону, велоспорту, дзюдо, спортивной гимнастике и фехтованию.

Читайте такжеУкраинский гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мира в ГерманииБронзовый призер Олимпийских игр-2012 по спортивной гимнастике Игорь Радивилов получил высокое признание НОК благодаря великолепному выступлению на этапе Кубка мира в немецком Котбусе, где он завоевал медаль высшей пробы в упражнениях на кольцах и принес Украине «серебро» в опорном прыжке.

Напомним, Игорь Радивилов во второй раз подряд получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. В октябре спортивного гимнаста удостоили высокого звания за «серебро» мирового первенства в опорном прыжке.