Два украинца попали в "зачетную" зону в индивидуальной гонке КМ по биатлону

В шведском Эстерсунде завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 км. этапа КМ по биатлону, в котором украинские биатлонисты заняли место в третьем десятке финишного протокола, сообщает официальный сайт соревнований.

Артем Прима и Сергей Семенов заняли 23-24 места в гонке, которая стала первой индивидуальной на этапах Кубка мира олимпийского сезона 2017/2018.

Таблица гонки:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) (0+0+0+0) — 53:24,5

2. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0+0+0)+2:01,0

3. Мартен Фуркад (Франция) (0+0+0+2) +2:14,3

...23. Артем Прима (Украина) (0+1+0+1) +4:19,0

24. Сергей Семенов (Украина) (1+1+0+0) +4:37,5

...78. Владимир Семаков (Украина) (1+1+3+0) +9:04,3

...82. Руслан Ткаленко (Украина) (0+1+0+4) +9:35,1

...97. Александр Жирный (Украина) (2+1+2+1) +10:56,9