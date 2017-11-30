Два украинца попали в "зачетную" зону в индивидуальной гонке КМ по биатлону
Месте в третьем десятке итогового протокола заняли Артем Прима и Сергей Семенов.
В шведском Эстерсунде завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 км. этапа КМ по биатлону, в котором украинские биатлонисты заняли место в третьем десятке финишного протокола, сообщает официальный сайт соревнований.
Артем Прима и Сергей Семенов заняли 23-24 места в гонке, которая стала первой индивидуальной на этапах Кубка мира олимпийского сезона 2017/2018.
Таблица гонки:
1. Йоханнес Бё (Норвегия) (0+0+0+0) — 53:24,5
2. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0+0+0)+2:01,0
3. Мартен Фуркад (Франция) (0+0+0+2) +2:14,3
...23. Артем Прима (Украина) (0+1+0+1) +4:19,0
24. Сергей Семенов (Украина) (1+1+0+0) +4:37,5
...78. Владимир Семаков (Украина) (1+1+3+0) +9:04,3
...82. Руслан Ткаленко (Украина) (0+1+0+4) +9:35,1
...97. Александр Жирный (Украина) (2+1+2+1) +10:56,9