Новый президент Федерации плавания Украины Власков: "Нужно построить клубную систему в Украине, сделать наш вид спорта доступным для населения"

Исполком Федерации плавания Украины в четверг утвердил на должности президента организации Андрея Власкова, сообщил на пресс-конференции в УНИАН теперь уже экс-президент ФПУ Дмитрий Качуровский.

Президент Федерации Власков отметил: "ФПУ сделал большой шаг за 4 года, проделан огромный кусок работы, за что отдельное спасибо Дмитрию Качуровскому. Теперь нам предстоит продолжить его дело. В частности задачи ФПУ - это не только медали чемпионатов мира или Олимпийских игр, спорт высших достижений, а и доступный спорт, массовое увлечение плаванием населения Украины. В этом плане мы должны продолжать работу. В частности, нужно плотно взаимодействовать с государственными институтами, Верховной радой, чтобы заработала клубная система, как это происходит в европейских странах, вообще, в мире. Создание клубной системы - основная задача, если мы хотим повысить уровень занятий спортом населения страны".

Также было отмечено, что, к примеру, бюджет Федерации плавания Италии составляет 40 млн. евро, из которых лишь 7 млн. выделяет государство, в то время как остальные деньги идут от маркетинга - доходы от трансляций, рекламы, спонсоров и т.д.

Читайте такжеБразилец Арилсон Силва будет готовить украинских пловцов к Олимпиаде в Токио-2020Присутствовавший на пресс-конференции президент Европейской лиги плавания (LEN) Паоло Барелли отметил: "Прежде всего, хочу поздравить господина Власкова с избранием главой ФПУ, а господина Качуровского - с отличной работой в предыдущие годы. А также отметить, что страны Европв очень заинтересованы в успешном развитии плавания в Украине. Ярким свидетельством тому является избрание Андрея Власкова вице-президентом LEN. Спортсмены Украины очень сильны, что они регулярно доказывают практически на всех соревнованиях высочайшего международного уровня. Но, мы понимаем, что в Украине есть проблемы с развитием плавания, с массовостью. А ведь развития плавания - очень важный аспект в жизни любого государства. В Европе более 90 млн. человек регулярно занимаются плаванием, ходят в бассейн - не реже чем 4-5 раз в месяц. Это важно, как для общего здоровья, так и для предотвращения несчастных случаев во время летнего отдыха на воде - предотвращения случаев утопления".

Со своей стороны, бывший президент ФПУ Дмитрий Качуровский отметил: "К сожалению, сейчас вся наша государственная система строится на ДЮСШ - муниципальных школах, которые финансируются из бюджетов и действуют "по старинке", по "советской системе". Апологеты этой системы ссылаются на то, что она давала большое количество медалей, приносила успех. Да, несомненно, результаты были. Но давайте же двигаться вперед. Сейчас везде в мире принята клубная система. В Украине, как пример, могу привести клуб "Энергостандарт". Именно он в последнее время сопровождает сильнейших пловцов страны - костяк сборной Украины - Хлопцова, Говорова, Зевину, Романчука, Фролова..."