Автор доклада о допинге Макларен: МОК должен применить к России коллективные санкции

Автор двух докладов Независимой комиссии WADA по допингу в России, канадский юрист Ричард Макларен выступил за коллективную ответственность Росии в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

На вопрос,о том, должен ли МОК допустить российскую команду до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, канадец ответил: "На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно – очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК".

На дополнительный вопрос, что конкретно имеете в виду Макларен под коллективной санкцией - чтобы отобрали у команды флаг и гимн, он добавил: "По моему мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи".

А на предположение о том, что ксли, несмотря ни на что, на Играх в Пхенчхане все-таки будет играть российский гимн и подниматься флаг - сочтет ли он это поражением, заметил: "Национальные гимн и флаг являются важнейшими частями Олимпийских игр. Это многолетняя традиция, неотъемлемые атрибуты любой церемонии награждения. Я не знаю, что конкретно нужно сделать в данном случае. Пусть решает МОК: будет на Играх в Пхенчхане, как всегда, или нет".

Как сообщал УНИАН, ранее WADA отказало России в восстановлении РусАДА в международной организации, что может помешать спортсменам РФ вывступить на Олимпиаде-2018. Команду могут полностью отстранить от Игр.

Кроме этого, в последнее время большое количество российских спортсменов были пожизнененно отстранены от участия в ОИ, а их результаты в Сочи-2014 были аннулированы.