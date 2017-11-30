Украинка Джима после бронзы на этапе Кубка мира по биатлону: я впервые за 2 последних года отстрелялась "на ноль"

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала свою бронзовую медаль в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Чему я больше всего рада, так это чистой стрельбе. Потому что в прошлом году для меня было нормой 2-3 промаха.

Читайте такжеУкраинка Джима завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира по биатлону в ЭстерсундеКогда я бегала по юниорам, я обычно стреляла на ноль, на Кубке IBU тоже. Но за последние два года это первый раз, когда я отстреляла без промахов в индивидуальной гонке», – сказала Джима.

Напомним, Юлия Джима стала третьей в индивидуальной гонке, другая украинка Валентина Семеренко заняла четвертое место.