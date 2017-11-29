Украинка Джима завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала бронзовую медаль по итогам индивидуальной гонки первого этапа Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

Юлия Джима закрыла все 20 мишеней и показала неплохую скорость.

Она уступила 12 секунд белорусской биатлонистке Надежде Скардино, которая выиграла гонку, и 9 секунд норвежке Сюнневе Сулемдал, у которой серебро.

Отметим, что еще одна украинка Валентина Семеренко тоже стреляла без промахов и заняла 4-е место, проиграв Джиме 18 секунд.