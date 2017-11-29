Украинка Джима завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
19:56, 29 ноября 2017Другое
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Юлия Джима стала третьей в индивидуальной гонке, Валентина Семеренко - четвертая.
У Юлии Джимы бронза на первом этапе Кубка мира / biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала бронзовую медаль по итогам индивидуальной гонки первого этапа Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
Юлия Джима закрыла все 20 мишеней и показала неплохую скорость.
Она уступила 12 секунд белорусской биатлонистке Надежде Скардино, которая выиграла гонку, и 9 секунд норвежке Сюнневе Сулемдал, у которой серебро.
Отметим, что еще одна украинка Валентина Семеренко тоже стреляла без промахов и заняла 4-е место, проиграв Джиме 18 секунд.
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