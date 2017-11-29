Два француза в Альпах прыгнули с 4-километровой высоты в дверь пролетающего самолета (видео)

Французские вингсьютеры Фред Фуген и Винс Рефет совершили безумный прыжок с 4-километровой высоты прямо в дверь пролетающего самолета.

Действие происходило в Альпах. Фуген и Рефет прыгнули с вершины горы Юнгфрау (4062 метра) и невероятно точно спланировали в дверь самолета, сообщает Xsport.

Интересно, что перед этим оба француза около 100 раз совершали подготовительные прыжки в Испании.

Как сообщал УНИАН ранее, те же французы Винс Рефет и Фред Фуген совершили синхронный прыжок с самой высокой в мире башни Бурдж Халифа в Дубае (ОАЭ).