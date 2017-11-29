МОК пожизненно дисквалифицировал еще трех российских спортсменов, на Олимпиаде в Сочи россияне - уже третьи

Российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина решением комиссии МОК под руководством Дениса Освальда признали виновными в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. Все четверо пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты на Играх-2014 в Сочи аннулированы.

На Олимпиаде Касьянов, Пушкарев и Хузин медалей не завоевали, но после дисквалификации другого россиянина Александра Зубкова его коллега по сборной Касьянов должен был получить две бронзовые медали. Разумеется, эти награды ему теперь не достанутся.

Ранее из-за допинговых нарушений на Олимпиаде-2014 в Сочи МОК отобрал у сборной России 11 медалей.

Россия опустилась на третье место в общекомандном медальном зачете. В Сочи сборная выиграла 33 медали, теперь это количество уменьшилось до 22 (10 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых). Лидерство захватили норвежцы. У них 29 наград (11 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых). Вторыми стали канадцы — 25 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых).

Напомним, комиссия под руководством Дениса Освальда занимается расследованием манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. Все вердикты по делам российских спортсменов планируется объявить до 5 декабря, когда начнется заседание Исполкома МОК.

Решение об участии сборной России в Олимпиаде 2018 года будет объявлено 5 декабря.